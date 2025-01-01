Auraiya News: डीजल खत्म होने पर बच्चों ने बस को लगाया धक्का

विज्ञापन



बताया जा रहा है कि बस बिधूना स्थित एक निजी कॉन्वेंट स्कूल की है। यह प्रतिदिन उमरैन क्षेत्र से करीब 40 बच्चों को लेकर विद्यालय जाती है। शुक्रवार सुबह उमरैन कस्बे में बस का डीजल खत्म हो गया। इसके बाद बच्चों ने धक्का लगाकर बस को सड़क से नीचे खड़ा कराया। इससे बच्चों को परेशानी उठानी पड़ी और विद्यालय पहुंचने में भी देरी हुई। विद्यालय के ट्रैफिक इंचार्ज विपिन कुमार ने बताया कि बस का चालक नया है। उसे बस में डीजल डलवाने का ध्यान नहीं रहा, उमरैन में डीजल खत्म हो गया। डीजल डलवाने के बाद बस वहां से विद्यालय के लिए रवाना हो गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग बच्चों की सुरक्षा और स्कूल बसों के रखरखाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है।

विज्ञापन

एरवाकटरा। उमरैन कस्बे में शुक्रवार सुबह स्कूल बस का डीजल खत्म होने पर बच्चों व अन्य लोगों को धक्का लगाना पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि विद्यालय के ट्रैफिक इंचार्ज ने बस में डीजल खत्म होने को घटना की वजह बताया है।