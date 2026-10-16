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Auraiya News: अब अंधेरे में नहीं रहेंगे वार्ड, मिली स्काई लिफ्ट

Fri, 16 Oct 2026 01:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:02 AM IST
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Wards will no longer remain in the dark; a sky lift has been acquired.
अछल्दा। कस्बे को रोशन करने और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष अरुण दुबे उर्फ रिंटू दुबे ने एक पहल की है। नगर पंचायत को स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के लिए अत्याधुनिक स्काई लिफ्ट गाड़ी मिली है, इसका बृहस्पतिवार को पूजन किया गया।
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पूजन कर चेयरमैन ने कहा कि अब कस्बे का कोई भी वार्ड अंधेरे में नहीं रहेगा। सभी दसों वार्डों में स्ट्रीट लाइटों की नियमित निगरानी की जाएगी और जहां भी लाइट खराब मिलेगी उसे स्काई लिफ्ट की मदद से ठीक कराया जाएगा। बताया कि पहले कर्मचारियों को ऊंचे पोल पर चढ़कर व सीढ़ी से लाइट ठीक करनी पड़ती थी, जिसमें समय भी लगता था और खतरा भी रहता था। स्काई लिफ्ट आने से कम समय में सुरक्षित तरीके से मरम्मत हो सकेगी, इससे रात में लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस दौरान सभासद संदीप सोनी, शिवा पोरवाल, फिरोज खान, रामू सोनी सहित नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे।
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