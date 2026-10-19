Auraiya News: गरबा में यूट्यूबर के अजीब व्यवहार का वीडियो वायरल

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आकांक्षा ने कार्यक्रम स्थल पर मां दुर्गा की प्रतिमा के पास रखे जूते-चप्पलों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस संबंध में वीडियो पोस्ट किए। बताया जा रहा है कि इसके कुछ देर बाद वह अचानक झूमने लगीं। इस दौरान उन्होंने लोगों को जूते-चप्पल उतारने को कहा। वह जमीन और प्रतिमा के पास रखी मेज पर हाथ पटकती भी नजर आईं। कार्यक्रम में मौजूद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इस घटनाक्रम के वीडियो बनाए और साझा किए। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गए।कुछ लोगों ने इन वीडियो को देवी आने से जोड़कर प्रचारित किया है। हालांकि, आकांक्षा ने स्वयं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा कोई दावा नहीं किया। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि अन्य वास्तविक वजह जानना चाहते हैं। वहीं, कुछ लोग इसे प्रचार पाने की कोशिश भी बता रहे हैं, लेकिन दावों की पुष्टि नहीं हुई है।