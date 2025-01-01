Auraiya News: बेमौसम बारिश ने फिर बिगाड़ी फसलों की सेहत

विज्ञापन

--

बिधूना तहसील क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बारिश से खेतों में पानी भर गया है। इससे पहले 25 और 26 सितंबर को हुई भारी बारिश से धान, बाजरा, आलू और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा था। खेतों में पानी भरने से कई किसानों की फसलें प्रभावित हुई थीं। किसान किसी तरह खेतों से पानी निकालकर और फसल संभालकर नुकसान की भरपाई करने में जुटे थे, लेकिन 15 अक्तूबर की शाम हुई बारिश ने फिर उनकी परेशानी बढ़ा दी। इस समय खेतों में बाजरे धान की कटाई चल रही है। कई किसानों ने बाजरा काटकर खेतों में ही छोड़ रखा था। बारिश से उसकी बालियां और कटी फसल भीग गई। वहीं धान की फसल की कटाई भी रुक गई है। कुछ खेतों में धान की खड़ी फसल गिरने से नुकसान की आशंका बढ़ गई है। टमाटर की फसल में फूल झड़ने से उत्पादन प्रभावित होने की चिंता है। जिन खेतों में आलू और लहसुन की बोआई के लिए तैयारी की गई थी, वहां बारिश से काम रुक गया है। सरसों की बोआई भी प्रभावित हुई है। कई खेतों में पानी भरने से किसानों को दोबारा खेत तैयार करने के लिए जोताई करनी पड़ सकती है। किसान सुरेश सिंह, मनोज यादव, अजय सिंह, रामवीर सिंह, सुरेंद्र पाल, धर्मेन्द्र सिंह आदि का कहना है कि खेती में खाद, बीज, डीजल और मजदूरी पर पहले ही काफी खर्च हो चुका है। महंगाई के बीच फसल तैयार करने में भारी लागत लग रही है। ऐसे में बार-बार बारिश होने से नुकसान उठाना पड़ रहा है। उधर, एरवाकटरा में गुरुवार शाम 5.10 बजे से शाम 6.40 बजे तक हुई तेज बरसात के चलते खड़ी धान की फसल गिर गई हैं। इस जगहों पर फसल खराब हो गई हैं।वर्जनबारिश से फसलों को हुए नुकसान को लेकर सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में नुकसान की स्थिति स्पष्ट होने के बाद नियमानुसार किसानों को मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।-कमल कुमार सिंह, एसडीएम बिधूना