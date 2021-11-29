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चारों प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लगी लंबी कतारें, एंबुलेंस भी फंसीसंवाद न्यूज एजेंसीबिधूना। कस्बे में संविधान जन जागृत रथ यात्रा निकलने के बाद बुधवार को भगत सिंह चौराहे पर करीब एक घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। भगत सिंह चौराहे से पब्लिक इंटर कॉलेज के गेट तक, भरथना रोड पर अस्पताल और डाक बंगले के समीप तक तथा बेला रोड पर नदी पुल तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। फीडर रोड भी पूरी तरह जाम हो गया। इस दौरान राहगीरों के साथ मरीजों को भी परेशानी उठानी पड़ी। इलाज के लिए जा रही एक एंबुलेंस भी जाम में फंस गई।संविधान जन जागृति रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही और यात्रा में शामिल गाड़ियों के कस्बे से गुजरने के बाद अचानक यातायात का दबाव बढ़ गया। पहले से ही संकरी सड़कों, फुटपाथों पर फैले अतिक्रमण और सड़क किनारे खड़े ऑटो व ई-रिक्शा के चलते वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया। देखते ही देखते भगत सिंह चौराहे से चारों तरफ जाम की स्थिति बन गई। जाम में बेला थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम भी फंस गए। वह अपनी गाड़ी से उतरकर जाम खुलवाने में जुट गए।वहीं, कोतवाली बिधूना के अपराध निरीक्षक अनिल कुमार त्रिपाठी ने भी पुलिसकर्मियों के साथ मोर्चा संभाला। करीब एक घंटे मशक्कत के बाद यातायात सामान्य हो सका। जाम में पुरवा बड़े निवासी शोभा देवी को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रही एंबुलेंस भी फंस गई। एंबुलेंस के जाम में फंसने से मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई।स्थानीय लोगों का कहना है कि कस्बे में फुटपाथों पर दुकानदारों का कब्जा है और सड़कों तक सामान फैला रहता है। वहीं ऑटो और ई-रिक्शा भी प्रमुख मार्गों पर खड़े रहते हैं। ऐसे में किसी बड़े आयोजन या रैली के दौरान यातायात का दबाव बढ़ते ही पूरा कस्बा जाम की चपेट में आ जाता है। लोगों ने फुटपाथ खाली कराने, वाहनों की पार्किंग निर्धारित करने और प्रमुख चौराहों पर पर्याप्त यातायात कर्मियों की तैनाती की मांग की है।