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Auraiya News: हाइट गेज में फंसा धान लदा ट्रैक्टर, लगा जाम

Sun, 18 Oct 2026 01:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:30 AM IST
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Tractor loaded with paddy gets stuck at height gauge, causing a traffic jam
फोटो -39- हाईगेज में फंसा ट्रैक्टर। संवाद
अछल्दा। शनिवार दोपहर तीन बजकर 40 मिनट पर धान लादकर नेविलगंज की ओर जा रहा एक ट्रैक्टर नहर पुल पर बने हाइट गेज में फंस गया। इससे मार्ग पर करीब 25 मिनट तक जाम लगा रहा। जाम में राहगीर और वाहन चालक फंसे रहे इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया गया कि ट्रैक्टर धान लादकर नेविलगंज की तरफ जा रहा था। नहर पुल के पास पहुंचते ही ऊंचाई अधिक होने के कारण ट्रैक्टर नहर पुल पर लगे हाइट गेज में फस गया। वाहन फंसते ही दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। मौके पर मौजूद थाना पुलिस ने ट्रैक्टर की ऊपर की जाली को हटवाकर यातायात सुचारु कराया। करीब 25 मिनट बाद जाम खुल सका तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।
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