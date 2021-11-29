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फोटो-38मां छोटी बेटी के साथ पड़ोस में गई थी, मोहल्ला शांति नगर में घटनासंवाद न्यूज एजेंसीअजीतमल। कोतवाली क्षेत्र के बाबरपुर स्थित शांति नगर मोहल्ले में शुक्रवार शाम एक 15 वर्षीय किशोरी का शव घर के बेसमेंट में फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने छत के रास्ते घर में प्रवेश कर दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा।मोहल्ला शांति नगर निवासी दीक्षा (15) पुत्री अंकित अपनी मां सुमन और पांच वर्षीय छोटी बहन रोशनी के साथ घर पर रहती थी। उसका बड़ा भाई शिवा (20) बाहर रहता है, जबकि पिता अंकित दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं। शुक्रवार शाम उसकी मां सुमन छोटी बेटी के साथ पड़ोस में मोबाइल चार्ज कराने गई थी। कुछ देर बाद जब वह घर लौटी तो अंदर से दरवाजा बंद मिला। अंदर झांककर देखने पर बेसमेंट में जीने के ऊपर लेंटर में लगे सरिया से दुपट्टे के सहारे दीक्षा का शव लटका दिखाई दिया। यह देखकर मां के होश उड़ गए। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची।कोतवाली प्रभारी विजय बहादुर वर्मा पुलिस टीम के साथ छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।