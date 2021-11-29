विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीफफूंद। प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जिला वरिष्ठता सूची जारी न किए जाने से नाराज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।संघ ने 26 नवंबर तक वरिष्ठता सूची जारी करने और 28 व 29 नवंबर को प्रस्तावित काउंसलिंग स्थगित करने की मांग उठाई है। इसके अलावा मांग पूरी न होने पर 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी भी दी है। संघ के जिलाध्यक्ष और जिला मंत्री ने बीएसए को ज्ञापन सौंपकर बताया कि सचिव के निर्देशानुसार 30 नवंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जानी है। लेकिन, जनपद में शिक्षकों की जिला वरिष्ठता सूची जारी किए बिना ही काउंसलिंग की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। इससे शिक्षकों के बीच असमंजस और नाराजगी की स्थिति बनी हुई है।संघ पदाधिकारियों का कहना है कि वरिष्ठता सूची के बिना काउंसलिंग कराना न्यायसंगत नहीं है। संघ ने मांग की है कि 26 नवंबर को अपराह्न तीन बजे तक वरिष्ठता सूची जारी की जाए और इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी कराई जाए। साथ ही 28 और 29 नवंबर को प्रस्तावित काउंसलिंग तत्काल स्थगित की जाए। ज्ञापन की प्रतिलिपि डीएम और पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई है। संघ ने विभाग से पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और शिक्षकों की वरिष्ठता व हितों को सुरक्षित रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।