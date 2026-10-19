Auraiya News: मानसिक बीमार व्यक्ति ने फंदे से लटककर दी जान

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नवीन नगर निवासी सुरेश चंद्र सोनी (55) का मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से इलाज चल रहा था। शनिवार की पूरी रात उन्होंने अपनी पत्नी गीता सोनी से बातचीत की। रविवार सुबह करीब पांच बजे सुरेश चंद्र ने कमरे में सोने जाने की बात कही। जब वह देर तक बाहर नहीं आए तो पत्नी कमरे में देखने पहुंची। उन्होंने देखा कि सुरेश चंद्र का शव पंखे से बंधी चादर के फंदे से लटक रहा था। यह देखकर पत्नी ने शोर मचाया, जिससे आस-पड़ोस के लोग और परिजन इकट्ठा हो गए। उनका पुत्र शिवम और पुत्री अंशिका नोएडा में नौकरी करते हैं, उन्हें सूचना दे दी गई है।सूचना पाकर कोतवाली पुलिस पहुंची और परिजनों से पूछताछ की। परिजन ने बताया कि सुरेश मानसिक रूप से बीमार थे। उन्होंने पुलिस को इलाज से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए। कोतवाल विनोद कुमार राजपूत ने परिजन के पोस्टमार्टम न कराने के अनुरोध पर पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया।