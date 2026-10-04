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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   SP's 'PDA Jan Chaupal' to be held in Atsu on the 6th.

Auraiya News: अटसू में छह को लगेगी सपा की पीडीए जन चौपाल

Sun, 04 Oct 2026 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:56 PM IST
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SP's 'PDA Jan Chaupal' to be held in Atsu on the 6th.
औरैया। समाजवादी पार्टी की ओर से सदर विधानसभा क्षेत्र के अटसू स्थित प्रकाश उत्सव गार्डन में छह अक्तूबर मंगलवार को सुबह 11 बजे पीडीए जन चौपाल का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर रविवार को सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को जुटने के निर्देश दिए।
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जिलाध्यक्ष ने बताया कि जन चौपाल में पूर्व मंत्री अवधेश कुमार वर्मा और पूर्व मंत्री व मैनपुरी सपा जिलाध्यक्ष आलोक कुमार शाक्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान पार्टी नेता समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से सीधा संवाद करेंगे। चौपाल में लोगों की समस्याओं, सामाजिक विषयों और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
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जिलाध्यक्ष ने कहा कि चौपाल का उद्देश्य जनता की अपेक्षाओं को समझने के साथ सपा की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाना है। इससे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूती मिलेगी। उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र के सभी जोन, सेक्टर और बूथ पदाधिकारियों के साथ बीएलए से समय पर पहुंचने का आह्वान किया।
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इस मौके पर महेंद्र त्रिपाठी, अर्पित पोरवाल, मनीष कठेरिया, रामरतन दोहरे आदि मौजूद रहे।
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