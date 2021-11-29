Auraiya News: मारपीट का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने घेरी कोतवाली

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नगला सहतू निवासी अमरदीप उर्फ अमर बहादुर की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि नामजद चार भाजपा नेताओं समेत अन्य लोगों ने बूथ एजेंट मनीष पुत्र मुनीम सिंह, हरिशंकर पुत्र राम अवतार, विमल और मधु यादव के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान जातिसूचक गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकी भी दी गई। विज्ञापन



मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ता देर रात तक कोतवाली में जुटे रहे। इसी बीच एएसपी आलोक मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर कार्यकर्ताओं को शांत कराया। एएसपी ने बताया कि प्रकरण की जांच कराई जा रही है। नगला सहतू निवासी अमरदीप उर्फ अमर बहादुर की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि नामजद चार भाजपा नेताओं समेत अन्य लोगों ने बूथ एजेंट मनीष पुत्र मुनीम सिंह, हरिशंकर पुत्र राम अवतार, विमल और मधु यादव के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान जातिसूचक गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकी भी दी गई।मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ता देर रात तक कोतवाली में जुटे रहे। इसी बीच एएसपी आलोक मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर कार्यकर्ताओं को शांत कराया। एएसपी ने बताया कि प्रकरण की जांच कराई जा रही है।

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अजीतमल। विधान परिषद चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर बूथ एजेंटों के साथ मारपीट के आरोप को लेकर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के करीब एक सैकड़ा कार्यकर्ताओं ने अजीतमल कोतवाली का घेराव किया। इटावा सांसद जितेंद्र दोहरे और विधायक प्रदीप यादव भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। सपा नेताओं ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की।