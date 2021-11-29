संवाद न्यूज एजेंसीऔरैया। डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश कुमार ने निर्वाचन संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त उद्योग एस के सूर्यवंशी व जिला सेवायोजन अधिकारी आशीष शुभम चौधरी का अग्रिम आदेशों तक वेतन आहरण रोके जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम ने बीएसए को निर्देशित किया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बिधूना व दिबियापुर में बीएलओ के रूप में कार्यरत चार सहायक अध्यापकों का भी निर्वाचन संबंधी कार्यों में शिथिलता बरतने के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक वेतन आहरण रोका जाए।बिधूना विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ बूथ संख्या 406 प्राथमिक विद्यालय असु कक्ष संख्या-दो में बीएलओ के रूप में कार्यरत सहायक अध्यापक अंकित कुमार, बूथ संख्या 439 पूर्व माध्यमिक विद्यालय टिडुआ लहरापुर कक्ष संख्या-दो में बीएलओ के रूप में कार्यरत सहायक अध्यापक उदयवीर सिंह, दिबियापुर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ बूथ संख्या 148 सामुदायिक केंद्र गेल विहार में बीएलओ के रूप में कार्यरत सहायक अध्यापक संदीप कुमार, बूथ संख्या 168 पूर्व माध्यमिक विद्यालय मढ़ीपथ सिंह का पुरवा में बीएलओ के रूप में कार्यरत सहायक अध्यापक रामलखन का वेतन रोकने के लिए बीएसए को निर्देशित किया है। डीएम ने निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध व जिम्मेदारी के साथ पूर्ण किया जाए। कहा कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण व संवेदनशील कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही व उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।