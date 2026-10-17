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Auraiya News: धाविका काजल बनी मंडल चैंपियन

Sat, 17 Oct 2026 01:56 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:56 AM IST
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Runner Kajal becomes divisional champion
फोटो-03-मेडल दिखाती धावक काजल। संवाद
दिबियापुर। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम माती कानपुर देहात में 13, 14 व 15 अक्तूबर को मंडलीय माध्यमिक विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई। जिसमें जनपद के सुंदर सिंह इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा काजल पुत्री अखिलेश शाक्य निवासी शंकरपुर ने बालिका वर्ग में प्रतिभाग कर 800, 1500 व 3000 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर तीन गोल्ड जीतकर जनपद का नाम रोशन किया। काजल का प्रयागराज में आयोजित होने वाली प्रादेशिक प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया।
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काजल शाक्य इससे पहले भी जिले से लेकर प्रादेशिक स्तर पर 800 मीटर, 1500 मीटर व 3000 मीटर दौड़ में कई मेडल जीतकर जनपद व गांव का नाम रोशन कर चुकी हैं। काजल शाक्य की इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रबंधक अरुण प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार रजक, व्यायाम शिक्षक मोहित यादव, शिक्षक नरेंद्र यादव, गौरव यादव, अशोक चंदेल, दुर्गावती, साधना मौर्य, रजपाल सिंह, प्रधान प्रवीण शाक्य आदि लोगों ने बधाई दी। काजल शाक्य के पिता अखिलेश शाक्य ने बताया कि उनका लक्ष्य काजल शाक्य को देश के लिए ओलंपिक में दौड़ते हुए देखने का है। जिसके लिए उसका पूरा सहयोग और प्रयास करता रहूंगा।
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