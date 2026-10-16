Auraiya News: बारिश से किसानों की बढ़ी चिंता, फसलों पर संकट
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:38 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:38 AM IST
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बिधूना। बृहस्पतिवार शाम को बिधूना और बेला क्षेत्र में अचानक हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस बारिश से धान और बाजरे की कटाई के साथ-साथ आलू, लहसुन और सरसों की बोआई पर संकट खड़ा हो गया है। मौसम में आए इस बदलाव से आगामी दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है।
सुबह-शाम की ठंडक और दोपहर की धूप का सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। बृहस्पतिवार शाम करीब 4:30 बजे आसमान में अचानक बादल छा गए। अंधेरा होते-होते बिधूना और बेला में बारिश शुरू हो गई। यह बारिश कुछ देर की ही रही, लेकिन फसलों के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। खेतों में खड़ी पकी धान और बाजरे की फसल के गिरने की आशंका थी। हालांकि, तेज हवा न चलने के कारण फसलों पर इसका खास असर नहीं हुआ।
यकायक हुई बारिश ने किसानों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। धान और बाजरे की कटाई प्रभावित हो सकती है। आलू, सरसों और लहसुन की बोआई भी इस बारिश के बाद कुछ समय के लिए थम जाएगी। अचानक हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ. रामपलट सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में नमी 70 फीसदी रही और हवा तीन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। इस बार ठंड दिवाली से पहले दस्तक दे सकती है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बारिश का अनुमान लगाया है।
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सुबह-शाम की ठंडक और दोपहर की धूप का सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। बृहस्पतिवार शाम करीब 4:30 बजे आसमान में अचानक बादल छा गए। अंधेरा होते-होते बिधूना और बेला में बारिश शुरू हो गई। यह बारिश कुछ देर की ही रही, लेकिन फसलों के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। खेतों में खड़ी पकी धान और बाजरे की फसल के गिरने की आशंका थी। हालांकि, तेज हवा न चलने के कारण फसलों पर इसका खास असर नहीं हुआ।
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यकायक हुई बारिश ने किसानों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। धान और बाजरे की कटाई प्रभावित हो सकती है। आलू, सरसों और लहसुन की बोआई भी इस बारिश के बाद कुछ समय के लिए थम जाएगी। अचानक हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ. रामपलट सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में नमी 70 फीसदी रही और हवा तीन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। इस बार ठंड दिवाली से पहले दस्तक दे सकती है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बारिश का अनुमान लगाया है।
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