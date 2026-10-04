फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Pump staff beaten up and run over attempt made after failing to get CNG.

Auraiya News: सीएनजी नहीं मिली तो पंप कर्मियों को पीटा, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश

Sun, 04 Oct 2026 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Pump staff beaten up and run over attempt made after failing to get CNG.
औरैया। सदर कोतवाली क्षेत्र के रौतियापुर स्थित विनायक सीएनजी स्टेशन पर रविवार दोपहर वाहन में गैस भरने से मना करने पर जमकर बवाल हुआ। वाहन की वैध हाइड्रोस्टेकिंग न होने के कारण कर्मचारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर गैस भरने से इन्कार किया तो आरोप है कि नशे में धुत सात-आठ युवकों ने पंप पर उत्पात मचाते हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने सोने की चेन लूटने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को पकड़ लिया है और कार को भी कब्जे में लिया है। पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
विज्ञापन

इटावा के चितभवन निवासी अमन दीक्षित ने कोतवाली पुलिस को बताया कि वह रौतियापुर स्थित सीएनजी पंप का मैनेजर है। रविवार दोपहर करीब एक बजे सफेद रंग की टैक्सी परमिट कार पंप पर पहुंची। कार से सात-आठ आरोपी उतरे और कर्मचारियों से गैस भरने के लिए कहा।
विज्ञापन

अमन के अनुसार, वाहन की वैध हाइड्रोस्टेकिंग नहीं थी। किसी बड़ी दुर्घटना से बचाव के लिए कर्मचारियों ने उसमें सीएनजी भरने से मना कर दिया। इस पर आरोपी गाली-गलौज करने लगे। पीड़ित कर्मचारी के मुताबिक सभी आरोपी शराब के नशे में थे। समझाने के बावजूद वे नहीं माने और कर्मचारियों को पीटना शुरू कर दिया। हाथापाई के दौरान उसके गले में पड़ी गणेश जी के लॉकेट वाली सोने की चेन गिर गई, जिसे आरोपी उठाकर भाग निकले। आरोप है कि जाते समय युवकों ने शराब के नशे में पंप कर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश भी की। इसके बाद धमकी देते हुए मौके से भागने लगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी दौरान वहां से गुजर रही पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया। पकड़ा गया आरोपी गांव कखावतू का बताया जा रहा है। आरोपियों में एक प्रधान का बेटा भी शामिल बताया गया है। पुलिस ने कार को भी कब्जे में ले लिया।

कोतवाल जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि तहरीर मिली है। पकड़े गए आरोपी से अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। जल्द प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed