Auraiya News: पुलिस ने छापा मारकर 132 किलो अवैध बारूद पकड़ा

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कोतवाल विनेश कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्र में अवैध रूप से आतिशबाजी तैयार करने और बारूद का भंडारण किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ताजपुर गांव में दबिश दी। छापे के दौरान प्रेम दयाल को घर पर अवैध रूप से आतिशबाजी तैयार करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर पर सात बोरियों में अवैध खोखे और देसी पटाखे छिपाकर रखे गए थे। वहां से 132 किलोग्राम बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल ने बताया कि आरोपी मौके पर पटाखे बनाते पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। वहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया.