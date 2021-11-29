Auraiya News: बिना नक्शा काट काट दिए प्लॉट, अब 32 कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर

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जिला पंचायत की रिपोर्ट में देवेंद्र यादव की जय बजरंग बली प्लॉटिंग सरोवर रोड, पूठा अजीतमल, अभय अग्निहोत्री की बालाजी प्रॉपर्टी प्लॉटिंग दिबियापुर रोड फफूंद, रवि यादव, अमित गुप्ता व योगेश यादव की श्री राधे प्लॉटिंग अटा, औरैया-फफूंद रोड और बमहौरी में आदित्य चतुर्वेदी की प्लॉटिंग शामिल है।मुरादगंज-अयाना रोड पर सोनू गुप्ता, सौरभ कुमार, प्रेम कुमार, विकास कुशवाहा, जितेंद्र कुमार गुप्ता, सोनूराजावत और रमेश चंद्र विषनोई की प्लॉटिंग चिह्नित की गई है। सहार में राम बाबू गुप्ता व प्रवीण दुबे तथा मिहौली में गौतम शुक्ला (जीएस ग्रुप) की प्लॉटिंग रिपोर्ट में दर्ज है।बिधूना-अछल्दा मार्ग पर नीरज गुप्ता, कमलेश शाक्य, कृपाल सिंह, प्रशांत कुमार, मुकुट सिंह, विनीत सागर व ऋषि अग्निहोत्री की प्लॉटिंग शामिल है। हरचंदपुर, अछल्दा में गोपेश कुमार गुप्ता, राहुल राजपूत और पूनम गुप्ता तथा वैभा-भरथना रोड पर आकाश यादव की प्लॉटिंग भी चिह्नित की गई है। अपर जिला पंचायत अधिकारी सुभाष भारतीय ने बताया कि बिना स्वीकृत मानचित्र कॉलोनी विकसित होने से लोगों को अधोमानक कॉलोनी मिलने के साथ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट में संबंधित प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की संस्तुति की गई है।भाजपा नेताओं पर संरक्षण देने का आरोपरिपोर्ट में भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों की ओर से प्लॉटिंग किए जाने और कुछ लोगों पर ऐसी प्लॉटिंग को संरक्षण देने के आरोप लगाए गए हैं। सत्ता पक्ष से जुड़े होने के कारण अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का दबाव होने की बात भी कही गई है।