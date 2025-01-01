Auraiya News: नहर पुल निर्माण में लगा रोड़ा, बांध काटा

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तीन करोड़ 15 लाख रुपये की लागत से बन रहे इस नए पुल का निर्माण कार्य पिछले हफ्ते शुरू हुआ था। निर्माण के दौरान बाधा न आए, इसके लिए पोकलैंड मशीन से नहर में मिट्टी का बांध बनाकर पानी रोका गया था। इसका उद्देश्य नए पुल की बेस और पटरा की सफाई व निर्माण कार्य को सुचारु रूप से पूरा करना था। नहर के पानी को बंबे की तरफ भेजने के लिए कुलवा की भी सफाई कराई गई थी। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता संजय कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने नहर पर बनने वाली जगह का निरीक्षण किया था।शुक्रवार को सिंचाई विभाग के कहने पर इसी बांध को पोकलैंड मशीन से काट दिया गया। पीडब्ल्यूडी के जेई प्रमोद प्रकाश ने बताया कि नहर में पीछे से पानी छोड़ा गया है। इसलिए बांध को थोड़ा काटकर पानी आगे की तरफ भेजा जा रहा है।