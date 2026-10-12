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Auraiya News: हत्या के मुख्य आरोपी की मां-भाई गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 12:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:00 AM IST
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Mother and brother of prime murder accused arrested.
अटसू। कोतवाली क्षेत्र के हालेपुर गांव में युवक हत्या के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी की मां और भाई शामिल हैं। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया वहां से दोनों को इटावा जेल भेज दिया गया। हालेपुर गांव निवासी 25 वर्षीय सुमित नारायण पुत्र अशोक बाबू की चार सितंबर को खेत में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मुख्य आरोपी रितिक कुमार सिंह उर्फ दीप पाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
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मामले की गहन विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी की मां गीता देवी उर्फ गुड्डी (42) और भाई आनंद कुमार उर्फ भूरे (21) की संलिप्तता भी सामने आई। इसके बाद से पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई थी। रविवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को अमिलिया ओवरब्रिज के पास से दबोच लिया। कोतवाल विनोद कुमार ने बताया कि पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।
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