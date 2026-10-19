फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   More than 12 people in Rurukala affected by fever

Auraiya News: रुरुकला में 12 से ज्यादा लोग बुखार की चपेट में

Mon, 19 Oct 2026 01:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
More than 12 people in Rurukala affected by fever
फोटो -18- सुशील देवी
रुरुगंज। अछल्दा ब्लॉक के रुरुकला गांव में डेंगू का प्रकोप फैल गया है। गांव स्थित जूनियर हाईस्कूल के पास मोहल्ले में एक दर्जन से अधिक ग्रामीण बुखार की चपेट में हैं। किट से हुई जांच में कई लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। कुछ मरीजों का इलाज बाहर चल रहा है, जबकि कई लोग निजी डॉक्टरों से उपचार करा रहे हैं।
विज्ञापन

गांव में ममता देवी, सुशील देवी, शीलू देवी, राजीव, रानी देवी, निर्मल कुमार, सार्थक, वैष्णवी, माधव, अशोक कुमार, अलका देवी, गोविंद कुमार और सपना समेत कई लोग बीमार हैं। सीटू करीब 20 दिनों से बीमार है, वहीं सुशीला देवी की तबीयत भी 12 दिनों से खराब है। कुछ मरीजों की प्लेटलेट्स भी कम हो गई हैं।
विज्ञापन

घरों में चारपाई पर लेटीं सुशील देवी, ममता और शीलू की किट से हुई जांच में डेंगू की पुष्टि हुई है। ग्रामीण इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। उनका आरोप है कि बड़ी संख्या में लोग बीमार होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। इसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से गांव में स्वास्थ्य शिविर लगवाने की मांग की है। उन्होंने मरीजों की जांच कराने की भी अपील की है। मच्छरों से बचाव के लिए दवा का छिड़काव कराने की भी मांग की गई है। जानकारों का कहना है कि समय रहते जांच और बचाव के उपाय नहीं किए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

वर्जन-----
अभी तक रुरुकला में बुखार के मरीजों की जानकारी नहीं थी। अब टीम भेजी जा रही है। जांच और दवा वितरण के लिए शिविर लगाया जाएगा। लैब से डेंगू की पुष्टि होने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।-डॉ. जितेंद्र कुमार, सीएचसी अधीक्षक अछल्दा

फोटो -18- सुशील देवी

फोटो -18- सुशील देवी

फोटो -18- सुशील देवी

फोटो -18- सुशील देवी

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed