Auraiya News: रुरुकला में 12 से ज्यादा लोग बुखार की चपेट में

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गांव में ममता देवी, सुशील देवी, शीलू देवी, राजीव, रानी देवी, निर्मल कुमार, सार्थक, वैष्णवी, माधव, अशोक कुमार, अलका देवी, गोविंद कुमार और सपना समेत कई लोग बीमार हैं। सीटू करीब 20 दिनों से बीमार है, वहीं सुशीला देवी की तबीयत भी 12 दिनों से खराब है। कुछ मरीजों की प्लेटलेट्स भी कम हो गई हैं।घरों में चारपाई पर लेटीं सुशील देवी, ममता और शीलू की किट से हुई जांच में डेंगू की पुष्टि हुई है। ग्रामीण इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। उनका आरोप है कि बड़ी संख्या में लोग बीमार होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। इसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है।ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से गांव में स्वास्थ्य शिविर लगवाने की मांग की है। उन्होंने मरीजों की जांच कराने की भी अपील की है। मच्छरों से बचाव के लिए दवा का छिड़काव कराने की भी मांग की गई है। जानकारों का कहना है कि समय रहते जांच और बचाव के उपाय नहीं किए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।वर्जनअभी तक रुरुकला में बुखार के मरीजों की जानकारी नहीं थी। अब टीम भेजी जा रही है। जांच और दवा वितरण के लिए शिविर लगाया जाएगा। लैब से डेंगू की पुष्टि होने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।-डॉ. जितेंद्र कुमार, सीएचसी अधीक्षक अछल्दा