फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Medicines from outside sources are being prescribed at the medical college

Auraiya News: मेडिकल कॉलेज में लिखी जा रहीं बाहर की दवाएं

Wed, 07 Oct 2026 11:55 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Medicines from outside sources are being prescribed at the medical college
सरोजनी
फोटो-40 ओपीडी में मरीजों की भीड़। संवाद
विज्ञापन


-ओपीडी में मरीजों को बाहर से दवा खरीदने को मजबूर होने की शिकायत, अधिकारी सख्ती का कर रहे दावा
संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। चिचौली स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में ओपीडी में आने वाले मरीजों को बाहर की दवाएं लिखे जाने का मामला लगातार सामने आ रहा है। डीएम के निर्देश के बावजूद चिकित्सकों पर बाहर की दवा लिखने के आरोप लग रहे हैं। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में इलाज कराने के बाद पर्चे पर लिखी कुछ दवाएं मेडिकल कॉलेज के बाहर स्थित मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ रही हैं।
बुधवार को भी कुछ मरीज बाहर के मेडिकल स्टोर पर दवा खरीदते नजर आए। मरीज सफरुद्दीन ने बताया कि उन्हें पेशाब जाने में परेशानी थी। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर को दिखाने के बाद एक दवा लिखी गई, जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं मिली। इसके चलते उन्हें दवा बाहर से खरीदनी पड़ी। मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आने के बावजूद बाहर से दवा खरीदने में अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। वहीं, मेडिकल कॉलेज के अधिकारी बाहर की दवा लिखने पर रोक के लिए सख्ती किए जाने का दावा कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि व्यवस्था की निगरानी की जा रही है और शिकायत मिलने पर संबंधित चिकित्सक के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

--
फोटो-36 सरोजनी
हर बार डॉक्टर बाहर से दवा लिखते हैं
काफी समय से मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हर बार डॉक्टर कुछ दवाएं बाहर की लिखते हैं। सारी दवाएं अंदर से निशुल्क नहीं मिलती। - सरोजनी देवी, तिर्वा कन्नौज
विज्ञापन
विज्ञापन

--
फोटो-37 रामादेवी
मेडिकल स्टोर का नाम तक बताते हैं डॉक्टर
प्रत्येक पर्चे में कुछ डॉक्टर जानबूझकर बाहर की दवा लिखते है वो दवाएं सिर्फ बाहर स्थिति मेडिकल स्टोरों पर ही मिलती है, कुछ डॉक्टर तो मेडिकल स्टोर के नाम लेकर कहते है कि ये दवा सिर्फ वही मिलेगी। अब तो जांचें भी बाहर मरीज करा रहे हैं। - रामादेवी, तिलक नगर

--
वर्जन
ज्यादातर दवाएं उपलब्ध हैं। एक-दो दवाएं हो सकता है कि स्टोर में न हो और लिख दी गई हों। इसकी लगातार निगरानी की जा रही और गलती पाने पर नोटिस भी जारी होती है। -डॉ. मायाशंकर, उप चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज

सरोजनी

सरोजनी

सरोजनी

सरोजनी

सरोजनी

सरोजनी

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed