Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Jewelry, cash, and a gas cylinder stolen from a locked house

Auraiya News: बंद मकान से जेवर, नकदी और सिलिंडर चोरी

Tue, 10 Nov 2026 11:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Jewelry, cash, and a gas cylinder stolen from a locked house
अनंतराम/अजीतमल। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के बाबरपुर देहात स्थित सिद्धार्थ नगर में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया। चोरों ने हजारों रुपये के सोने के जेवर, नकदी और गैस सिलिंडर चोरी कर लिए।
विज्ञापन

हरिओम अपनी पत्नी सीता देवी बेटियां वर्षा व अनुष्का और बेटे अंकुश के साथ सिद्धार्थ नगर में रहते हैं। हरिओम अपने परिवार के साथ रविवार को मकान में ताला लगाकर जनपद इटावा गए थे। मंगलवार को जब परिवार वापस लौटा तो घर का सामान बिखरा मिला। चोर घर से एक सोने की अंगूठी, एक जोड़ी सोने के बाले, 10 हजार रुपये नकद व गैस सिलिंडर भी ले गए। पीड़ित हरिओम ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। कोतवाली प्रभारी विजय बहादुर वर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed