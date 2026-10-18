Auraiya News: व्यावसायिक प्रयोग पर चार घरेलू सिलिंडर सीज

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पूर्ति निरीक्षक समीर कुमार त्रिवेदी ने पूर्ति लिपिक रोहित मौर्या व चौकी ऊंचा के पुलिस बल के साथ ऊंचा की साप्ताहिक बाजार, मुरादगंज बाजार, अयाना रोड और काव्या स्वीट हाउस सहित कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। टीम ने संचालकों को केवल व्यावसायिक गैस सिलिंडर प्रयोग करने की हिदायत दी। अधिकतर स्थानों पर व्यावसायिक सिलिंडरों का प्रयोग संतोषजनक पाया गया। चार ठेलों और प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक उपयोग मिला। मौके पर ही सिलिंडर सीज किए गए।

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अजीतमल। पूर्ति विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ घरेलू सिलिंडरों का दुरुपयोग रोकने के लिए विभिन्न बाजारों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। व्यावसायिक कार्यों में घरेलू गैस सिलिंडर का उपयोग करते पाए जाने पर अलग-अलग ठेलों और प्रतिष्ठानों को चेतावनी देकर चार सिलिंडर सीज किए गए।