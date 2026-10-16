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Auraiya News: खाना बनाते समय सिलिंडर में लगी आग, तीन युवक झुलसे

Fri, 16 Oct 2026 01:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:25 AM IST
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Fire breaks out in gas cylinder while cooking; three youths sustain burns
फोटो-37-सीएचसी में मौजूद झुलसा युवक। संवाद
दिबियापुर। कस्बे के मोहल्ला नेहरू नगर में एक घर में खाना बनाते समय बृहस्पतिवार को अचानक सिलिंडर में आग लग गई। हादसे में ठिलिया लगाने वाले बाराबंकी के तीन युवक झुलस गए। तीनों को सीएचसी ले जाया गया।
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बाराबंकी के थाने जैदपुर क्षेत्र के गांव बीबीपुर निवासी नियाजुद्दीन (19) और उसका भाई मुबारक अली (25) व बाराबंकी निवासी अशफाक (21) कस्बे में किराए के मकान में रहकर फास्टफूड की ठेला लगाते हैं। रोजाना की तरह वे घर में खाना बना रहे थे, तभी अचानक सिलिंडर में आग लग गई और तीनों उसकी चपेट में आ गए।
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चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस एंबुलेंस की मदद से तीनों को सीएचसी ले गई। डॉक्टर का कहना है कि तीनों 30 से 40 प्रतिशत तीनों झुलसे हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल पहुंचकर झुलसे युवकों से बात की गई थी, उचित इलाज के लिए डॉक्टर संपर्क में है।
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