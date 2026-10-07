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Auraiya News: रेस्टोरेंट व सिनेमा में जानलेवा हमले के आरोप में प्राथमिकी

Wed, 07 Oct 2026 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:54 PM IST
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FIR registered over deadly attacks at a restaurant and a cinema
औरैया। कानपुर-इटावा हाईवे के गांव भगौतीपुर-भाऊपुर स्थित ट्रिपल आर रेस्टोरेंट एवं सिनेमा परिसर में पांच अक्तूबर की रात आरोपियों ने जमकर उत्पात मचाया और संचालक की सिर फोड़ दिया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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इटावा स्थित थाना कस्बा भरथना के मोहल्ला गांधीनगर निवासी मनीष गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उसका हाईवे पर ट्रिपल आर के नाम से रेस्टोरेंट व सिनेमा हाल है। पांच अक्तूबर की रात साढ़े 10 बजे शहर के पक्का तालाब निवासी बाबी चौधरी, राघव मिश्रा, वैभव चौबे और टनटन गुप्ता अपने छह अज्ञात साथियों के साथ परिसर में घुसे। आरोपियों ने आते ही गाली-गलौज करते हुए सिनेमा न चलने देने की धमकी दी।
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विरोध करने पर दबंगों ने हाथापाई शुरू कर दी और जान से मारने की नियत से हमला कर दिया, जिससे मनीष गुप्ता का सिर फट गया। कर्मचारियों के दौड़ने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज सौंपकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। संवाद
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