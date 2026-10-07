Auraiya News: मालगाड़ी की चपेट में आए एयरफोर्स कर्मी के पिता की मौत

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-फफूंद रेलवे स्टेशन के पास की घटना, परिजन का रो-रोकर बुरा हालसंवाद न्यूज एजेंसीदिबियापुर। फफूंद रेलवे स्टेशन पर बुधवार दोपहर डीएफसी ट्रैक पार कर रहे किसान की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले नरियापुरवा निवासी राकेश वर्मा (55) का बड़ा बेटा मनोज कुमार बेंगलुरु में एयरफोर्स में तैनात है। पिता की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।राकेश बुधवार को ट्रेन से फफूंद स्टेशन उतरे थे। बाहर निकलने के लिए फुटओवर ब्रिज का रास्ता लेने के बजाय वह डीएफसी ट्रैक पार करने लगे। इसी दौरान मालगाड़ी की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान उन्हें एंबुलेंस से सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।राकेश की तीन बेटियों की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा मनोज बेंगलुरु में एयरफोर्स में तैनात है, जबकि छोटा बेटा प्रभुदयाल गांव में मजदूरी करता है। पिता की मौत की सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सीएचसी से सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मृतक की जेब से मिली डायरी के आधार पर परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।कंचौसी के स्टेशन मास्टर ने वापस किया मेमोघटना के बाद अस्पताल कर्मी मेमो देने स्टेशन मास्टर कार्यालय पहुंचे, लेकिन स्टेशन मास्टर ने घटना कंचौसी के पास की बताते हुए मेमो लेने से इंकार कर दिया। इसके बाद थाने में मेमो दिया गया। पुलिस ने मृतक की जेब से मिली डायरी के आधार पर परिजनों को सूचना दी। पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया।