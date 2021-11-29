फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Farmer's son dies while guarding the field.

Auraiya News: खेत में रखवाली करने गए किसान के बेटे की मौत

Sat, 10 Oct 2026 12:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Farmer's son dies while guarding the field.
अयाना। सेगनपुर गांव में बाजरे के खेत की रखवाली करने गए एक किसान के बेटे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शुक्रवार सुबह खेत पहुंचे पिता को बेटा मेड़ के नीचे अचेत अवस्था में पड़ा मिला। परिजन उसे अजीतमल स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

सेगनपुर निवासी राजू दुबे का पुत्र लालू उर्फ विकास रोज की तरह बृहस्पतिवार रात बाजरे की फसल की रखवाली करने गए थे। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे तक जब वह घर वापस नहीं लौटा, तो चिंतित पिता उसे देखने खेत पर पहुंचे। वहां विकास खेत में बेसुध पड़ा हुआ था। परिजन के अनुसार, खेत में आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा के लिए झटका मशीन का तार लगाया गया था, जिससे हादसे की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत के सही कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। मृतक विकास अपने पिता का इकलौता बेटा था और उसकी दो बहनों की शादी हो चुकी है। इकलौते बेटे की मौत से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। थाना प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश पाल ने बताया कि घटना के संबंध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed