Auraiya News: 12 से शुरू होंगी डीएलएड की सेमेस्टर व बैक पेपर परीक्षाएं

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जनपद में डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर की बैक व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए दो केंद्र प्रस्तावित हैं। इस परीक्षा में जीआईसी और जीजीआईसी के परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। शांतिपूर्वक परीक्षा कराने के लिए स्टेटिक मजिस्ट्रेट व सचल दल को नामित कर दिया गया है। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था की ड्यूटी के लिए परीक्षा केंद्रों पर पुलिस तैनात रहेगी।परीक्षा कराने के लिए कक्ष निरीक्षकों के तौर पर बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 60 शिक्षक-शिक्षिकाओं की बाह्य कक्ष निरीक्षकों के तौर पर ड्यूटी लगाई गई है। बीएसए संजीव कुमार ने ड्यूटी करने वाले सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को गंभीरता के साथ परीक्षा ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, डायट प्राचार्य कपूर सिंह परिहार ने बताया कि परीक्षा 12 अक्तूबर से शुरू हो रही है। यह 17 अक्तूबर तक चलेगी। शांतिपूर्वक परीक्षा कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करा ली गई है। सुरक्षा के लिए केंद्रों के बाहर पुलिस तैनात रहेगी।