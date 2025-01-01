Auraiya News: एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराकर पलटी कार, चालक गंभीर

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जालौन जिले के सिकरीराज गांव निवासी रमेश कुमार मंगलवार को पत्नी मुन्नी देवी, बेटी अर्पणा पत्नी अजय कुमार और एक साल के बच्चे युवान के साथ कार से आगरा जा रहे थे। आगरा में बेटी की बैंक की परीक्षा थी। शाम करीब चार बजे आशा गांव के सामने कार आगे चल रहे ट्रक से टकराकर सड़क किनारे पलट गई। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर यूपीडा के एसओ कल्लू सिंह, देवेंद्र सिंह और राधेश्याम सिंह मौके पर पहुंचे और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में चालक रमेश कुमार को गंभीर चोटें आईं, जबकि अन्य सवार बच गए। सभी को यूपीडा की एंबुलेंस से जिला अस्पताल औरैया भेजा गया। टीम ने क्षतिग्रस्त कार को क्रेन से खिंचवाकर टोल प्लाजा पर खड़ा कराया।

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अछल्दा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर मंगलवार शाम आशा गांव के सामने किलोमीटर 265.6 के पास आगे चल रहे ट्रक से टकराकर कार सड़क किनारे पलट गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।