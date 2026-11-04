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Auraiya News: दिव्यांग पिता और बेटे पत्नी को पीटने के मामले में प्राथमिकी

Wed, 04 Nov 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:44 PM IST
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An FIR has been lodged against a disabled father and son for beating his wife.
औरैया। मोहल्ला नारायणपुर में मोबाइल मांगने को लेकर पिता व दंपती ने विवाद मारपीट और जातिसूचक गालियों का आरोप लगाया है। अनुपम दोहरे ने बताया कि एक नवंबर की शाम वह दोस्त रवि गुप्ता से अपना मोबाइल मांगने गया था। रवि गुप्ता और ध्रुव सक्सेना ने उसपर तमंचे की बट से हमला किया। अनुपम ने उसी रात थाने में शिकायत की पर मामला दर्ज नहीं हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोतवाली पुलिस हरकत में आई। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है। आरोपियों रवि गुप्ता, ध्रुव सक्सेना और आशीष चौबे को शिकायत की जानकारी हुई। उन्होंने अनुपम के घर पहुंचकर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया। पीड़ित परिवार के इन्कार करने पर आरोपियों ने अनुपम की मां सोनी और दिव्यांग पिता अनिल कुमार दोहरे से मारपीट की। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
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