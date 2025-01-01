Auraiya News: पिता को मारकर चारपाई पर बैठा रहा, बोला- सो रहे हैं

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एरवाकटरा क्षेत्र के गांव राजा राम नगरिया निवासी कंचन सिंह (75) सोमवार को दरवाजे पर टीनशेड के नीचे चारपाई पर बैठे थे। उनकी बहू कौशल्या खेत पर बकरियां चराने गई थीं और आठ वर्षीय पोती गुंजन घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान घर में एक कुत्ता घुसा और अंदर रखी तीन रोटियां उठा ले गया। चारपाई पर बैठे पिता ने इस बात पर बेटे आजाद पर नाराजगी जताई तो उसने डंडा उठाया और कुत्ते को मारने लगा। दोबारा नाराज होने पर बेटे ने पिता पर ही बबूल के डंडे से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाहर खेल रही मृतक की पोती ने घटना की जानकारी खेत पर काम कर रही मां को दी।मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वारदात की जांच की। देर रात मृतक की बहू कौशल्या की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी बेटे को गांव राजाराम नगरिया जाने वाले रास्ते से करीब 100 मीटर दूर गांव बाऊखेड़ा से गिरफ्तार कर लिया। पिता की मौत के बाद बड़ा बेटा रवि भी गांव पहुंचा और पिता का शव देख बिलख पड़ा। सीओ बिधूना पी पुनीत मिश्रा ने बताया कि आरोपी को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया।इनसेटशादी के दो माह में ही चली गई थी पत्नी, फूंक दी थी बाइकपुलिस के अनुसार, हत्यारोपी बेटे की शादी साल 2025 में हुई थी। शादी के बाद से ही वह आएदिन पत्नी को पीटने लगा। इससे प्रताड़ित होकर पत्नी ससुराल छोड़कर चली गई। बाद में उसने शादी में मिली बाइक फूंक दी थी। उसकी इन्हीं हरकतों से परिजन काफी परेशान थे।शरीर में आई पांच चोटेंमंगलवार को मृतक कंचन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें उसकी मौत एंटी मार्टम इंजरी से होने की पुष्टि हुई। उसके शरीर में पांच चोटों के निशान मिले। पुलिस के अनुसार गले व कनपटी में गंभीर चोट मिली है, जो मौत की वजह बनी।