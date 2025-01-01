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Auraiya News: कस्टडी से भागे आरोपी का टूटा पैर, भेजा जेल

Sat, 10 Oct 2026 12:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:37 AM IST
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Accused who escaped from custody breaks leg; sent to jail.
घायल बुलेट। स्रोत:पुलिस
औरैया। शहर के मोहल्ला विधि चंद में दो गुटों के बीच हुई मारपीट बाइक फूंकने के मामले में गिरफ्तार किया गया आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। देर रात आरोपी को पुलिस में गिरफ्तार कर लिया था। भागने के दौरान आरोपी का एक पैर टूट गया था। उपचार करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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करीब दस दिन पहले मोहल्ला विधिचंद में हुई मारपीट के दौरान आरोपियों ने सरेराह खड़ी दो बाइकों को आग के हवाले कर दिया था। मामले में पुलिस में प्राथमिक की दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। 8 दिन बाद बृहस्पतिवार को पुलिस ने फफूद रोड से आरोपी नदीम उर्फ बुलेट को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में इटावा जेल भेजा जा रहा था, तभी रास्ते में उसने पुलिस को गच्चा दे दिया। भागने के दौरान पैर टूटने के कारण वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। इस घटना से औरैया से लेकर इटावा तक पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था।
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पुलिस हिरासत से आरोपी के भागने की घटना को एसपी अभिषेक भारती ने बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने लापरवाही के आरोप में सिपाही रविंद्र और जीवन लाल को से निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। कोतवाली पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का उपचार करने के बाद इटावा जेल भेज दिया। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस कस्टडी में भगाने के दौरान आरोपी का पैर टूट गया था। मेडिकल कॉलेज में उपचार करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।
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