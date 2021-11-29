Auraiya News: चालक के गाल पर बरैया ने काटा, कार अनियंत्रित हो खंती में पलटी

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फफूंद कस्बे के मोहल्ला गोविंद नगर निवासी विवेक राजपूत अपनी मां उषा देवी और दो छोटे बच्चों के साथ बिधूना स्थित रिश्तेदारी से कार द्वारा घर लौट रहे थे। अछल्दा थाना क्षेत्र के बझेरा गांव के पास बरैया ने अचानक चालक विवेक के गाल पर काट लिया। अचानक काटने से विवेक स्टीयरिंग से नियंत्रण खो बैठे और कार सड़क किनारे खंती में जाकर पलट गई। किसी तरह विवेक बाहर निकले तभी कई लोग पहुंच गए। उनकी मदद से शीशा तोड़कर महिला व दो बच्चों को बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। बाद में एक ट्रैक्टर की मदद से क्षतिग्रस्त कार को खंती से बाहर निकाला गया।

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अछल्दा। थाना क्षेत्र के बझेरा गांव के पास शनिवार को गाड़ी चला रहे युवक को अचानक बरैया के काटने पर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जाकर पलट गई। हालांकि लोगों ने शीशा तोड़कर सभी को बाहर निकाल लिया।