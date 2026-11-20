संवाद न्यूज एजेंसीऔरैया। गायत्री शक्तिपीठ में 24 कुंडीय राष्ट्र गायत्री महायज्ञ का शुक्रवार को देवपूजन के साथ शुभारंभ हो गया। महायज्ञ में नगर व आसपास के गांवों से आए हुए श्रद्धालुओं ने भाग लिया और यज्ञ में आहुतियां देकर संकल्प कराए गए।यज्ञ आयोजन में यज्ञोपवीत, गुरुदीक्षा, पुंसवन, नामकरण, विद्यारंभ आदि संस्कार निशुल्क कराए गए। यह सभी संस्कार अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के संस्थापक गुरुदेव पं. श्रीराम शर्मा आचार्य व माता भगवती देवी शर्मा के प्रतिनिधि के रूप में शांतिकुंज हरिद्वार से पधारे आचार्यों द्वारा कराए गए। टोली नायक नरेंद्र विद्यार्थी ने कहा कि यज्ञ के माध्यम से न केवल वायुमंडल की शुद्धि होती है, बल्कि मानव चेतना भी दिव्य बनती है। प्रत्येक आहुति का मंत्र-स्पंदन वातावरण में शुभ तरंगें फैलाता है जो मनुष्य के भीतर सुप्त चेतना को जागृत करता है। गायत्री यज्ञ वास्तव में एक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रयोग है। यह नकारात्मक प्रवृत्तियों को रूपांतरित कर व्यक्ति के भीतर ऊर्जा, साहस और स्वजागरूकता भरता है। शांतिकुंज हरिद्वार से पधारे आचार्यों के टोली नायक डी. पटेल (सहायक टोली नायक), अर्पित पांडेय व देवेंद्र दुबे सहित आचार्यों ने यज्ञीय कार्य में भाग लेकर श्रद्धालुओं से यज्ञ में भाग लेने व पुण्य लाभ लेने का आग्रह किया।