Amroha News: डीजे का सामान उतारते समय नीचे गिरने से युवक की मौत

विज्ञापन



गांव पहाड़पुर इनायत निवासी शिवा कश्यप (22) गांव के ही एक व्यक्ति के डीजे पर काम करता था। रविवार को वह देवीपुरा में शादी समारोह में डीजे लेकर गया था। देर रात लौटकर वाहन से सामान उतारते समय संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया। सिर में गंभीर चोट लगने पर परिजन उसे सरकारी अस्पताल ले गए। हालत नाजुक होने पर चिकित्सक ने रेफर कर दिया। अमरोहा से भी रेफर होने के बाद परिजन उसे मेरठ ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि परिजनों के अनुरोध पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। संवाद

मंडी धनौरा। डीजे से सामान उतारते समय नीचे गिरने से युवक की मौत हो गई। परिजन फूट-फूटकर रोने लगे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।