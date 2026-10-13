Amroha News: सोनीपत में युवक का कमरे में फंदे पर लटका मिला शव

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डिडौली। शेखूपुर माफी निवासी शाहनवाज (26) की हरियाणा के सोनीपत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। खबर से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के मुताबिक, शमशीर आलम का बेटा शाहनवाज सोनीपत के एक अस्पताल में फार्मेसी संबंधी काम करता था। बीते दिन से संपर्क नहीं होने पर परिजनों ने उसके दोस्त को कमरे पर भेजा। वहां शाहनवाज का शव फंदे पर लटका मिला। दोस्त ने परिजनों को सूचना दी। युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि घटना सोनीपत की है, इसलिए कार्रवाई भी वहीं की पुलिस करेगी। संवाद