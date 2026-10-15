Amroha News: योगेंद्र सिंह क्रिकेट एकेडमी ने ड्रिवेन एकेडमी को 125 रन से हराया

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योगेंद्र सिंह क्रिकेट एकेडमी की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए काव्या चौधरी ने 30 रन बनाए। इसके बाद अभय सिंह चहल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 43 गेंदों में 77 रन ठोक दिए। उनकी पारी में छह चौके और चार छक्के शामिल रहे। वहीं, अदीब अली खान ने 48 गेंदों पर सात छक्कों और एक चौके की मदद से 66 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक पारियों ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।ड्रिवेन एकेडमी की ओर से कैफ आलम ने तीन विकेट लिए, जबकि आदित्य हर्ष और अभिनव कुमार को दो-दो विकेट मिले। 280 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ड्रिवेन क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। अभिनव कुमार ने 40 और प्रत्युश संतोष शर्मा ने 31 रन बनाकर पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन अन्य बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सके। पूरी टीम 40 ओवर में नौ विकेट पर 154 रन ही बना सकी। योगेंद्र सिंह क्रिकेट एकेडमी की ओर से इरशाद अली ने छह ओवर में दो मेडन के साथ महज 13 रन देकर दो विकेट चटकाए।कप्तान शुभम सैनी और दक्ष ने भी दो-दो विकेट हासिल किए। इस तरह योगेंद्र सिंह क्रिकेट एकेडमी ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों विभागों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 125 रन से शानदार जीत दर्ज की।