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Amroha News: जुल्कारनैन की फिरकी में उलझी योगेंद्र सिंह एकेडमी

Tue, 13 Oct 2026 02:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:48 AM IST
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Yogendra Singh Academy tangled in Zulkarnain's spin.
अमरोहा। रोमांचक मुकाबले में एचएससीसी हसनपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए योगेंद्र सिंह क्रिकेट एकेडमी को 36 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए एचएससीसी हसनपुर ने 158 रन बनाए। इसके जवाब में योगेंद्र सिंह क्रिकेट एकेडमी की टीम 123 रन पर ऑलआउट हो गई। एचएससीसी की जीत में बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान के साथ गेंदबाजों की अहम भूमिका रही।
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पहले बल्लेबाजी करने उतरी एचएससीसी हसनपुर की टीम ने 18.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 158 रन बनाए। टीम की ओर से लाराई ने 26 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 40 रन की तेजतर्रार पारी खेली। एमडी अयाज ने 27 रन बनाकर टीम के स्कोर को मजबूती दी। वहीं, मो. हुसैन ने महज 10 गेंदों पर चार छक्के जड़ते हुए 25 रन बनाए। इन पारियों की बदौलत टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही। योगेंद्र सिंह क्रिकेट एकेडमी की ओर से अदनान ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने चार ओवर में 21 रन देकर चार विकेट हासिल किए। जितेंद्र ने भी तीन विकेट लेकर एचएससीसी के बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने का प्रयास किया।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी योगेंद्र सिंह क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। टीम के बल्लेबाज नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। अदीब अली खान ने 19 गेंदों पर पांच छक्कों की मदद से 37 रन बनाकर मुकाबले में वापसी की कोशिश की। जितेंद्र ने भी 18 रन बनाए लेकिन अन्य बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सके। पूरी टीम 16.3 ओवर में 123 रन बनाकर सिमट गई। एचएससीसी हसनपुर की ओर से जुल्कारनैन खान ने चार ओवर में 32 रन देकर चार विकेट चटकाए। मो. अमन ने दो विकेट लिए, जबकि मो. हुसैन, आजम खान और हाजी निजाम को एक-एक सफलता मिली। गेंदबाजों के सधे हुए प्रदर्शन ने योगेंद्र सिंह क्रिकेट एकेडमी को लक्ष्य से दूर रखा और एचएससीसी हसनपुर ने 36 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया।
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