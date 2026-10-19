Amroha News: अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा, कन्या-बरुआ भोज कर लिया आशीर्वाद

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सुबह से ही घरों में पूजा-पाठ और हवन का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने नौ कन्याओं और एक बरुआ का पूजन कर उनके पैर धोए, रोली-चावल का तिलक लगाया, मौली बांधी और चुनरी ओढ़ाई। इसके बाद हलवा, पूरी, चना और मिठाई का भोग कराकर चरण स्पर्श किए और सुख-समृद्धि की कामना की। व्रत रखने वालों ने कन्या-बरुआ भोज के बाद व्रत का पारायण किया।सोमवार को नवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना और कन्या-बरुआ भोज के साथ नवरात्र व्रत का पारायण किया जाएगा।