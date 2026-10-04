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Amroha News: सराफा दुकान में तोड़फोड़, तीन पर धारदार हथियार से हमला

Sun, 04 Oct 2026 01:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:55 AM IST
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Vandalism at a jewellery shop; three people attacked with sharp-edged weapons.
अमरोहा। शहर के लकड़ा चौराहे पर व्यापारिक रंजिश और पुराने मुकदमे को लेकर चार लोगों ने सराफा दुकान में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। आरोप है कि धारदार हथियार से किए हमले में सराफ रजत अग्रवाल, उनके पिता राकेश कुमार और भाई स्वर्ण अग्रवाल घायल हो गए। पुलिस ने तीन सगे भाइयों समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मोहल्ला लकड़ा निवासी रजत अग्रवाल ने बताया कि दो अक्तूबर की शाम वह पिता और भाई के साथ दुकान पर थे। इसी दौरान अंकित, एकांश, नितिन और दीपतांशु निवासी लकड़ा चौराहा घास मंडी एकराय होकर दुकान में घुस आए और व्यापारिक रंजिश व पुराने मुकदमे को लेकर गाली-गलौज करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। आरोप है कि अंकित ने स्वर्ण अग्रवाल के सिर पर धारदार हथियार से वार किया। अन्य आरोपियों ने भी हमला किया। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने परिवार को बचाया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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