Amroha News: सीएचओ-एएनएम की हड़ताल से टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने कहा कि मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। जिला अस्पताल के अलावा अमरोहा, जोया, गजरौला, हसनपुर, रहरा और मंडी धनौरा सीएचसी पर भी कामकाज प्रभावित रहा।जिलाध्यक्ष गिरीश कुमार ने बताया कि संगठन की पांच मांगें हैं। इनमें नियमितीकरण या समान कार्य-समान वेतन, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, महंगाई भत्ता, ईपीएफ व एचआर का लाभ, रिक्त पदों पर गैर जनपद स्थानांतरण नीति और अनुकंपा नियुक्ति शामिल हैं। लखनऊ में भी धरना जारी है।संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से सीएचसी में जांच ठपजोया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। सोमवार को भी कर्मचारियों ने मांगों को लेकर काम नहीं किया। पैथोलॉजी लैब में जांच बंद होने से मरीजों को डॉक्टर को दिखाने के बाद खून की जांच के लिए भटकना पड़ रहा है। समय पर जांच नहीं होने से मरीज और उनके तीमारदार परेशान हैं। संवाद