फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Two cars collide on highway; WagonR driver critically injured.

Amroha News: हाईवे पर दो कारों की भिड़ंत, वैगनआर चालक गंभीर घायल

Sun, 11 Oct 2026 02:39 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
Two cars collide on highway; WagonR driver critically injured.
अमरोहा। डिडौली कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली-मुरादाबाद हाईवे पर शनिवार दोपहर तेज रफ्तार वैगनआर कार की टक्कर आगे चल रही ब्रेजा कार से हो गई। हादसे में वैगनआर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
विज्ञापन

पुलिस ने बताया कि बरेली जिले के सिरौली निवासी शिव शंकर शनिवार दोपहर वैगनआर कार से हाईवे से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी कार आगे चल रही ब्रेजा से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैगनआर चालक शिव शंकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर डिडौली कोतवाली पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त दोनों कारों को कब्जे में ले लिया गया है। अभी किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed