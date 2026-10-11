Amroha News: हाईवे पर दो कारों की भिड़ंत, वैगनआर चालक गंभीर घायल

विज्ञापन

पुलिस ने बताया कि बरेली जिले के सिरौली निवासी शिव शंकर शनिवार दोपहर वैगनआर कार से हाईवे से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी कार आगे चल रही ब्रेजा से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैगनआर चालक शिव शंकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर डिडौली कोतवाली पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त दोनों कारों को कब्जे में ले लिया गया है। अभी किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद