फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Trees fell on 33 kV line due to strong winds and rain; power supply disrupted.

Amroha News: तेज आंधी-बारिश से 33 केवी लाइन पर गिरे पेड़, बिजली ठप

Mon, 12 Oct 2026 02:16 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Trees fell on 33 kV line due to strong winds and rain; power supply disrupted.
अमरोहा। रविवार की शाम मौसम में अचानक आए बदलाव के बाद तेज आंधी और बारिश ने जिले की बिजली व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। आंधी के कारण विद्युत उपकेंद्र दाऊद सराय के अंतर्गत आने वाली 33 केवी विद्युत लाइन पर पेड़ गिर गए, जिससे बिजली के तार और लाइन क्षतिग्रस्त हो गए। इससे संबंधित क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई।
विज्ञापन

अचानक बिजली गुल होने से क्षेत्र के लोगों को दैनिक कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जोया और डिडौली क्षेत्र में भी बिजली आपूर्ति बाधित रही। विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद बिजली विभाग की टीम खराबी को दूर करने में जुट गई है। निगम के कर्मचारी प्रभावित लाइन का निरीक्षण कर मरम्मत कार्य में लगे हुए हैं। पेड़ों के कारण क्षतिग्रस्त हुए विद्युत तारों और अन्य प्रभावित हिस्सों को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल की जा सके। तेज आंधी और बारिश के बाद विद्युत लाइनों को दुरुस्त करना निगम के कर्मचारियों के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इसके बावजूद बिजली निगम की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जिससे उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिल सके।
विज्ञापन

बिजली निगम के एसडीओ शिवकिशोर का कहना है कि दाऊद सराय विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत 33 केवी लाइन की मरम्मत का कार्य जारी है। निगम की टीम लाइन ठीक कर रही है। कई स्थानों पर आपूर्ति बहाल कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed