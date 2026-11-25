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करीब दस दिन तक चलने वाले तिगरी मेले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा और आसपास के राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। कोई परिवार के साथ गंगा स्नान और पूजन के लिए आता है तो कोई कई दिन तक तंबुओं की नगरी में रहकर मेले का आनंद लेता है। समय के साथ मेले का विस्तार हुआ है और श्रद्धालुओं की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2014 और 2015 में 15-15 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया था। 2016 में भी संख्या 15 लाख रही।इसके बाद 2017 में 16 लाख और 2018 में 18 लाख श्रद्धालु पहुंचे। वर्ष 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 20 लाख हो गया। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण मेला आयोजित नहीं हुआ। इसके बाद 2021 में कोरोना संक्रमण के बीच भी 21 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। वर्ष 2022 में संख्या 25 लाख और 2023 व 2024 में 35 लाख और 2025 में 38 लाख रही। डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि मेला सकुशल संपन्न हो गया है। आने वाले वर्षों में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का अनुमान है। (संवाद)साल दर साल बढ़ती श्रद्धालुओं की तादादवर्ष- श्रद्धालुओं की संख्या2014- 15 लाख201515 लाख201615 लाख2017- 16 लाख201818 लाख2019- 20 लाख2020- कोरोना के कारण मेला नहीं लगा2021- 21 लाख2022- 25 लाख2023- 35 लाख2024- 35 लाख202538 लाख202644 लाख