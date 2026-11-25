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नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. राजेंद्र पैंसिया की ओर से 26 अप्रैल 2023 को जारी शासनादेश में नगरीय निकायों की जमीनों पर अवैध कब्जों का मामला उठाया गया है। शासन के मुताबिक, सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने और कब्जेदारों पर कार्रवाई के लिए प्रदेश में एक मई 2017 से एंटी भू-माफिया अभियान चल रहा है। इसकी निगरानी के लिए राज्य, मंडल, जिला और तहसील स्तर पर चार स्तरीय टास्क फोर्स गठित है।शासन स्तर पर समीक्षा में सामने आया कि नगरीय निकायों की सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जों और कब्जेदारों की सूचनाएं आईजीआरएस यानी एंटी भू-माफिया पोर्टल पर बेहद कम दर्ज हैं। इसके बाद सभी निकायों को सार्वजनिक संपत्तियां चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं।इसके तहत अमरोहा नगर पालिका परिषद समेत जिले की अन्य नगर पालिका और नगर पंचायतों को पार्क, तालाब, पोखर और अन्य सार्वजनिक जमीनों का ब्योरा तैयार करना होगा। अवैध कब्जे मिलने पर उन्हें हटवाकर कब्जेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग के सहयोग से कार्रवाई का विवरण एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज होगा। सभी निकाय निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजेंगे, जिसे संकलित कर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।सभी नगर निकायों के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जल्दी ही पार्क, तालाब और पोखरों जमीन से कब्जे हटाए जाएंगे।-डॉ. नितिन गौड़, डीएम