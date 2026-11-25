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जिला बनने के करीब 28 साल बाद भी जिला अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं हो सकी है। अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट और चेस्ट फिजिशियन के एक-एक पद स्वीकृत होने के बावजूद दोनों पद खाली पड़े हैं। दिल और छाती से संबंधित बीमारियों के मरीजों को जनरल फिजिशियन के भरोसे उपचार मिल रहा है। हल्की परेशानी होने पर मरीजों को फिजिशियन दवाएं देकर उपचार करते हैं, लेकिन गंभीर स्थिति सामने आने पर उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्रों के लिए रेफर कर दिया जाता है।चिंता की बात यह है कि जिला अस्पताल में रोजाना हार्ट संबंधी परेशानी के करीब 10 से 12 मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें कुछ मरीज सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी और दिल की धड़कन असामान्य होने जैसी शिकायतें लेकर आते हैं। ऐसे मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श और बेहतर उपचार की जरूरत होती है। इसके बावजूद अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की सुविधा नहीं है।एक तरफ सरकार सरकारी अस्पतालों में बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में दिल के मरीजों के उपचार के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक तक उपलब्ध नहीं हैं। विशेषज्ञों की तैनाती नहीं होने से मरीजों को दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ऐसे में जिला अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट और चेस्ट फिजिशियन की तैनाती की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है।जिले में बीते दो साल में हार्ट अटैक से हुई मौतें- 24 जुलाई 2025 : मंडी धनौरा के देहरा कादर बख्श गांव निवासी प्रवक्ता सुशील कुमार की कॉलेज में पढ़ाते समय मौत।- 28 जनवरी 2025 : हसनपुर के मोहल्ला लालबाग फाटक वाली गली निवासी फारुख की सीने में दर्द के बाद मौत।- 28 जनवरी 2025 : हसनपुर के मोहल्ला खंकर वाला कुआं निवासी रईस अहमद की मौत।- 27 जनवरी 2025 : हसनपुर के लालबाग निवासी फारुख (30) की हार्ट अटैक से मौत।- 25 जनवरी 2025 : हसनपुर के खंकर कुआं निवासी रईस अहमद (30) की हार्ट अटैक से मौत।- 22 जनवरी 2025 : जोया में कार की सफाई करते समय आसिफ उर्फ लाला (50) की मौत।- 21 जनवरी 2025 : अतरासी कलां निवासी सपा कार्यकर्ता जफर अली (60) की मौत।- 21 जनवरी 2025 : अमरोहा के रेडीमेड गारमेंट्स व्यापारी शहजाद (35) की हार्ट अटैक से मौत।- 30 दिसंबर 2024 : हसनपुर के मोहल्ला कायस्थान निवासी प्रिंस सैनी (15) की क्रिकेट खेलते समय हार्ट अटैक से मौत।- 22 दिसंबर 2024 : मंडी धनौरा के चौखट गांव निवासी किसान जसवीर सिंह उर्फ नन्हे (42) की घर में हार्ट अटैक से मौत।- 18 दिसंबर 2024 : हसनपुर के जेबड़ा गुर्जर गांव निवासी अधिवक्ता धीरज जिंदल (48) की खेत में काम करते समय हार्ट अटैक से मौत।- 16 दिसंबर 2024 : अमरोहा के मोहल्ला बगला निवासी सैलून संचालक मोहम्मद शमी (38) की हार्ट अटैक से मौत।- 10 दिसंबर 2024 : अमरोहा के मोहल्ला अहमदनगर निवासी अरशद खान (35) की गोवा में हार्ट अटैक से मौत।- 9 दिसंबर 2024 : अमरोहा के मोहल्ला चकली निवासी ईंट भट्ठा कारोबारी बाकर अली खां (38) की हार्ट अटैक से मौत।- 8 दिसंबर 2024 : अमरोहा के मोहल्ला लकड़ा निवासी युवा व्यापारी नवेद असगर (35) की छत पर नमाज पढ़ते समय हार्ट अटैक से मौत।जिला अस्पताल के लिए कार्डियोलॉजिस्ट और चेस्ट फिजीशियन की डिमांड भी शासन को भेज रखी है।- डॉ. रमाकांत सागर, सीएमओ