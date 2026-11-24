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सोमवार को अमरोहा का एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 117 रहा, गजरौला में औद्योगिक क्षेत्र का 141 और इंदिरा चौक का 134 रहा जबकि सामान्य एक्यूआई 100 से कम रहना चाहिए। ठंड के मौसम में हवा का दबाव कम हो जाता है। जिस कारण धूल के कण सतह पर रहते हैं। इससे सांस और दिल के मरीजों को परेशानी होती है। अस्पताल में निमोनिया के मरीज भी पहुंच रहे हैं। जिनको ऑक्सीजन दी जा रही है। आए दिन ऐसे मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है।चिकित्सकों ने सांस और दिल के रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनें और संतुलित आहार लें। अस्थमा के मरीजों को खासतौर से अपना ध्यान रखना चाहिए। भीड़भाड़ से दूर रहें और धूल मिट्टी से भी दूरी बनाकर रहें।चिकित्सकों का कहना है कि अक्सर ठंड में छोटे बच्चे और बुजुर्गों को बचाकर रखना चाहिए। जिन लोगों को दिल की बीमारी है, उनको सुबह जल्द उठकर नहीं टहलना चाहिए। सीएमएस डॉ. एके भंडारी ने बताया कि अस्पताल में भी ठंड से बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं। मरीजों को गर्म कंबल दिया जा रहा है। उन्होंने सलाह दी कि दिल और सांस के रोगियों को अपना बचाव रखना चाहिए। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी जीसी आर्य ने बताया कि ठंड के मौसम में एक्यूआई बढ़ने लगता है।