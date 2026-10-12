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Amroha News: ट्रैक्टर-ट्रॉली से गिरकर एसी मैकेनिक किशोर की मौत

Mon, 12 Oct 2026 02:14 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:14 AM IST
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Teenage AC mechanic dies after falling from tractor-trolley
डिडौली। कोतवाली क्षेत्र के दीपपुर गांव निवासी मोहम्मद हसनैन के बेटे अहद खान (16) की शनिवार को मुरादाबाद बाईपास रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से गिरकर मौत हो गई। वह परिवार के साथ रामपुर जिले की खबरिया दरगाह से लौट रहा था। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
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अहद एसी मैकेनिक का काम करता था। ट्रैक्टर-ट्रॉली में कट लगने के दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पिता मोहम्मद हसनैन ऑटो-टेंपो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। तीन भाइयों में अहद दूसरे नंबर का था। उसकी मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
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सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि हादसा मुरादाबाद में हुआ था। वहां की पुलिस कार्रवाई कर रही है। संवाद
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