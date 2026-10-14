Amroha News: जिला अस्पताल में सफाईकर्मी ने की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, जमकर हंगामा

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शहर के एक मोहल्ले की महिला सोमवार को अपनी बेटी को जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी। बालिका कई दिनों से बुखार से पीड़ित थी। जांच में टायफाइड की पुष्टि होने पर डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया। मां-बेटी रातभर अस्पताल के वार्ड में रहीं।आरोप है कि मंगलवार सुबह करीब 11 बजे वार्ड में सफाई हो रही थी। इसी दौरान बच्ची वॉशरूम गई। आरोप है कि एक सफाईकर्मी उसके पीछे अंदर पहुंच गया और उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए कपड़े उतारने की कोशिश की। बालिका ने विरोध किया तो सफाई कर्मी ने उसका मुंह दबा दिया। इसी बीच मां की नजर पड़ गई। मां-बेटी के विरोध करने पर आरोपी धक्का देकर वहां से भाग निकला।घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी पहुंच गए। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अस्पताल में भीड़ जुट गई। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक अफरातफरी का माहौल बन गया। मामला अलग-अलग संप्रदायों से जुड़े पक्षों का होने के कारण तनाव की स्थिति भी बन गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर हालात नियंत्रित किए।जांच कमेटी गठित, बर्खास्त हो सकता है सफाई कर्मीप्रकरण की जांच के लिए सीएमएस डॉ. एके भंडारी ने चिकित्सा अधीक्षक डॉ. चरन सिंह, डॉ. राजकुमार, डॉ. अवनीश कुमार और मैट्रन गीता राजपूत को शामिल करते हुए कमेटी गठित की है। कमेटी को बुधवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोप सही पाए जाने पर आरोपी सफाई कर्मी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। उसे नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। अस्पताल प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर मामले में अगली कार्रवाई निर्भर करेगी।पीड़िता की मां ने अभी तक लिखित में कोई शिकायत नहीं दी है। इसके बावजूद मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। इसमें चिकित्सा अधीक्षक डॉ. चरन सिंह, डॉ. राजकुमार, डॉ. अवनीश कुमार और मैट्रन गीता राजपूत को शामिल किया गया है। कमेटी बुधवार तक रिपोर्ट देगी। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।- डॉ. एके भंडारी, सीएमएसजिला अस्पताल की घटना संज्ञान में है। पैनेसिया चौकी पुलिस मौके पर गई थी। उस समय बालिका की मां ने कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया था, तहरीर मिलने पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।- अवधभान सिंह भदौरिया, सीओ, नौगावां सादात