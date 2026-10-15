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Amroha News: मध्यस्थता से सुलझाएं विवाद, लंबी अदालती प्रक्रिया से मिलेगी राहत

Thu, 15 Oct 2026 02:12 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 15 Oct 2026 02:12 AM IST
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Resolve disputes through mediation; find relief from lengthy court proceedings.
अमरोहा। छोटे-छोटे विवादों को लेकर अदालतों के चक्कर काटने के बजाय आपसी बातचीत और सहमति से समाधान निकालने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। संचालित मध्यस्थता अभियान 3.0 के तहत बुधवार को आमजन को विधिक अधिकारों, निशुल्क कानूनी सहायता और न्याय तक सहज पहुंच की जानकारी दी गई। अभियान के माध्यम से जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को न्यायिक सेवाओं से जोड़ने के साथ विवादों के सौहार्दपूर्ण निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है।
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जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक के मार्गदर्शन और प्राधिकरण के सचिव अभिषेक कुमार व्यास के तत्वावधान में अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत पक्षकारों को मध्यस्थता की उपयोगिता और इसके लाभों के बारे में बताया जा रहा है। उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि कई तरह के विवादों का समाधान लंबी न्यायिक प्रक्रिया अपनाने के बजाय बातचीत, समझौते और आपसी सहमति से भी किया जा सकता है। अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित वादों का वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से निस्तारण कराना और लोगों को सरल, सुलभ व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के प्रयासों को गति देना है। मध्यस्थता के जरिये विवाद से जुड़े पक्षकारों को संवाद का अवसर मिलता है, जिससे सहमति के आधार पर समाधान तलाशने में मदद मिल सकती है।
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